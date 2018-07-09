Саша Черно избила коллегу из «Дома-2» и вытерла ее волосами надпись
В Instagram реалити-шоу «Дом-2» появился анонс очередного эфира, который шокировал поклонников телестройки.
Эпатажная Александра Черно оттаскала участницу проекта за волосы и вытерла ее шевелюрой надпись на двери своей комнаты, сделанную помадой.
Саша решила «убрать» в доме, и, не разбираясь, кто именно сделал надпись, потащила несчастную жертву к своей двери.
«Ты вытираешь это своей головой!», - заявила Черно девушке, пытающейся воззвать к благоразумию Александры и посмотреть запись с видеокамер.
Фанаты телестройки были возмущены поведением неопрятной толстушки и выразили это в своих комментариях.
«Какое она право имеет так поступать?? Совсем с ума сошла дура! Это омерзительно смотреть!!! Бедная девочка, хоть бы кто-то заступился, я в шоке!!», «У самой в комнате бардак, вечно Иосиф убирает, а тут хозяйку из себя возомнила», «Маме Иосифа это видео очень понравится. Хорошая перспектива жизни с ее сыном... Не благодарная распущенная девица», - писали фолловеры.
Эпатажная Александра Черно оттаскала участницу проекта за волосы и вытерла ее шевелюрой надпись на двери своей комнаты, сделанную помадой.
Саша решила «убрать» в доме, и, не разбираясь, кто именно сделал надпись, потащила несчастную жертву к своей двери.
«Ты вытираешь это своей головой!», - заявила Черно девушке, пытающейся воззвать к благоразумию Александры и посмотреть запись с видеокамер.
Фанаты телестройки были возмущены поведением неопрятной толстушки и выразили это в своих комментариях.
«Какое она право имеет так поступать?? Совсем с ума сошла дура! Это омерзительно смотреть!!! Бедная девочка, хоть бы кто-то заступился, я в шоке!!», «У самой в комнате бардак, вечно Иосиф убирает, а тут хозяйку из себя возомнила», «Маме Иосифа это видео очень понравится. Хорошая перспектива жизни с ее сыном... Не благодарная распущенная девица», - писали фолловеры.