Саша Черно избила коллегу из «Дома-2» и вытерла ее волосами надпись

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 7 Июл 2018 в 3:37 PDT

Эпатажная Александра Черно оттаскала участницу проекта за волосы и вытерла ее шевелюрой надпись на двери своей комнаты, сделанную помадой.Саша решила «убрать» в доме, и, не разбираясь, кто именно сделал надпись, потащила несчастную жертву к своей двери., - заявила Черно девушке, пытающейся воззвать к благоразумию Александры и посмотреть запись с видеокамер.Фанаты телестройки были возмущены поведением неопрятной толстушки и выразили это в своих комментариях., - писали фолловеры.