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Саша Черно избила коллегу из «Дома-2» и вытерла ее волосами надпись

В Instagram реалити-шоу «Дом-2» появился анонс очередного эфира, который шокировал поклонников телестройки.

Эпатажная Александра Черно оттаскала участницу проекта за волосы и вытерла ее шевелюрой надпись на двери своей комнаты, сделанную помадой.

Саша Черно избила коллегу из «Дома-2» и вытерла ее волосами надпись

Саша решила «убрать» в доме, и, не разбираясь, кто именно сделал надпись, потащила несчастную жертву к своей двери.

«Ты вытираешь это своей головой!», - заявила Черно девушке, пытающейся воззвать к благоразумию Александры и посмотреть запись с видеокамер.

Фанаты телестройки были возмущены поведением неопрятной толстушки и выразили это в своих комментариях.

«Какое она право имеет так поступать?? Совсем с ума сошла дура! Это омерзительно смотреть!!! Бедная девочка, хоть бы кто-то заступился, я в шоке!!», «У самой в комнате бардак, вечно Иосиф убирает, а тут хозяйку из себя возомнила», «Маме Иосифа это видео очень понравится. Хорошая перспектива жизни с ее сыном... Не благодарная распущенная девица», - писали фолловеры.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:58
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