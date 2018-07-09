Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова «прокляла» Дмитрия Тарасова

«Посмотрев на пертурбации Дмитрия Тарасова, бывшего Бузовой, который «вылетел» из своей команды, и говорят, как-то нехорошо «вылетел», денег вроде как лишился, трудно не поверить в то, что Олька его прокляла. Ну, допустим, может, что-то прошептала, будучи вне себя», - порассуждал Рустам.

Теперь спортсмен, который уже совсем скоро станет отцом во второй раз, подыскивает работу и рассматривает варианты сотрудничества с другими клубами. Его же экс-супруга Ольга Бузова после развода буквально расцвела – получает аплодисменты на своих концертах, презентовала свою криптовалюту и открыла ресторан.К слову, на фоне преуспевающей экс-избраницы, Тарасов выглядит не очень востребованным и везучим в профессии. А шоумен Рустам Солнцев в рубрике «СтарХита» «МамаДорогая» сделал вывод, что, вероятно, все неудачи происходят из-за разрыва брака с телеведущей.