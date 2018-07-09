NASA создает марсоход для доставки образцов грунта с Красной планеты на Землю

Они уже хорошо зарекомендовали себя во время создания ExoMars, так что имеют большой опыт и могут завершить проект в короткие сроки. Ученые решили применить сложную схему во взаимодействии устройств, чтобы получить материалы. Первый аналог после прибытия на Марс в 2020 г будет бурить грунт в различных местах планеты, после чего запечатает образцы в пробирки.Затем сюда в 2026 г прибудет второй аппарат, который заберет материалы и переправит их на орбитальную станцию, откуда они попадут на Землю. Также ровер сможет сделать качественные снимки ландшафта, но пока аналитики рассматривают вопросы, связанные с финансами и техническими нюансами 130- килограммовой новинки, показанной на эскизе.