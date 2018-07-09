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Неудачи Дмитрия Тарасова Рустам Солнцев объяснил проклятиями Ольги Бузовой

Популярный шоумен и экс-участник «Дома-2» рустам Солнцев рассказал, как ведущая телестройки Ольга Бузова проклинала бросившего ее супруга.

В своей рубрике «Добрый Руся» Солнцев в подробностях рассказал, как Ольга Бузова ворожила на Дмитрия Тарасова, стремясь хоть частично отомстить ему.

Неудачи Дмитрия Тарасова Рустам Солнцев объяснил проклятиями Ольги Бузовой

В последнее время бывшего игрока ФК «Локомотив» преследуют неудачи: его контракт с «Локо» не продлили, в сборную РФ не включили, а его средние спортивные данные и возраст е прельщают другие футбольные клубы.

Сейчас вопрос заработной платы встал перед Тарасовым очень остро, ведь скоро он станет отцом во второй раз. По слухам, Тарасову предложили тренерскую должность, но с окладом в два раза меньше, чем был до этого.

Рустам Солнцев считает, что сложившиеся обстоятельства это результат порчи, сглаза и подобных им потусторонних вмешательств.

Неудачи Дмитрия Тарасова Рустам Солнцев объяснил проклятиями Ольги Бузовой

По мнению шоумена, именно Ольга Бузова, которая невероятно популярна сегодня, виновата в сегодняшних неприятностях Дмитрия Тарасова.

Впрочем, зная Солнцева, многие пользователи поняли, что все его слова ничто иное как шутка.

Неудачи Дмитрия Тарасова Рустам Солнцев объяснил проклятиями Ольги Бузовой
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:29
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