Неудачи Дмитрия Тарасова Рустам Солнцев объяснил проклятиями Ольги Бузовой

Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_) 8 Июл 2018 в 5:03 PDT

В своей рубрике «Добрый Руся» Солнцев в подробностях рассказал, как Ольга Бузова ворожила на Дмитрия Тарасова, стремясь хоть частично отомстить ему.В последнее время бывшего игрока ФК «Локомотив» преследуют неудачи: его контракт с «Локо» не продлили, в сборную РФ не включили, а его средние спортивные данные и возраст е прельщают другие футбольные клубы.Сейчас вопрос заработной платы встал перед Тарасовым очень остро, ведь скоро он станет отцом во второй раз. По слухам, Тарасову предложили тренерскую должность, но с окладом в два раза меньше, чем был до этого.Рустам Солнцев считает, что сложившиеся обстоятельства это результат порчи, сглаза и подобных им потусторонних вмешательств.По мнению шоумена, именно Ольга Бузова, которая невероятно популярна сегодня, виновата в сегодняшних неприятностях Дмитрия Тарасова.Впрочем, зная Солнцева, многие пользователи поняли, что все его слова ничто иное как шутка.