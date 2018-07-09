Компания AVRS подает в суд на Apple за нарушение условий использования помощника Siri

Из сообщений следует, что изначально, у «яблочной» компании была информация относительно нарушений, но это не помешало ей совершать их примерно 80 раз. Соответствует вышеназванный номер, семейству патентов по которым исходная версия была получена более 15 лет назад, современный вариант устоялся в 2009 году.В данный момент нет информации, по использованию технологии в других коммерческих продуктах. Компания AVRS считает условия своих патентов, как «основу бизнес-моделей». Экспертами, свои прогнозы относительно результатов судебных разбирательств пока не разглашаются, только они напоминают, что для Apple это уже не первый инцидент по фактам обвинений в нарушении патентов и авторских прав.