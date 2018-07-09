Компания AVRS подает в суд на Apple за нарушение условий использования помощника Siri
В планах американской компанией AVRS, разрабатывающей ПО технологий распознавания речи, начать судебные разбирательства с небезызвестной корпорацией Apple. Ситуация в том, что истцы, обладатели патента №7558730, выданного патентным бюро США, настаивают на том, что голосовой помощник Apple Siri нарушает условия, касающиеся распознавания речи.
Из сообщений следует, что изначально, у «яблочной» компании была информация относительно нарушений, но это не помешало ей совершать их примерно 80 раз. Соответствует вышеназванный номер, семейству патентов по которым исходная версия была получена более 15 лет назад, современный вариант устоялся в 2009 году.
В данный момент нет информации, по использованию технологии в других коммерческих продуктах. Компания AVRS считает условия своих патентов, как «основу бизнес-моделей». Экспертами, свои прогнозы относительно результатов судебных разбирательств пока не разглашаются, только они напоминают, что для Apple это уже не первый инцидент по фактам обвинений в нарушении патентов и авторских прав.