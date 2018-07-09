АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Компания AVRS подает в суд на Apple за нарушение условий использования помощника Siri

В планах американской компанией AVRS, разрабатывающей ПО технологий распознавания речи, начать судебные разбирательства с небезызвестной корпорацией Apple. Ситуация в том, что истцы, обладатели патента №7558730, выданного патентным бюро США, настаивают на том, что голосовой помощник Apple Siri нарушает условия, касающиеся распознавания речи.

Из сообщений следует, что изначально, у «яблочной» компании была информация относительно нарушений, но это не помешало ей совершать их примерно 80 раз. Соответствует вышеназванный номер, семейству патентов по которым исходная версия была получена более 15 лет назад, современный вариант устоялся в 2009 году.

Компания AVRS подает в суд на Apple за нарушение условий использования помощника Siri


В данный момент нет информации, по использованию технологии в других коммерческих продуктах. Компания AVRS считает условия своих патентов, как «основу бизнес-моделей». Экспертами, свои прогнозы относительно результатов судебных разбирательств пока не разглашаются, только они напоминают, что для Apple это уже не первый инцидент по фактам обвинений в нарушении патентов и авторских прав.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники раскритиковали любимый костюм Розы
Елена Темникова во время отпуска читает книги из
Тунгусский метеорит был потерпевшим крушение НЛО
Девочка из Чехии имеет в ДНК почти все гены
Ольга Бузова тяготеет к романтике, а Полина
Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова
Экс-участницу «Дома-2» Дарью Пынзарь обвинили в
Ученые выяснили, как минимизировать повреждения
Хейтеры уверены, что эволюция не затронула
NASA создает марсоход для доставки образцов
Плодовитая Ольга Бузова записала три новых трека
Компания AVRS подает в суд на Apple за нарушение
Очередным «Холостяком» стал друг Дмитрия Тарасова
СМИ: Увлечение черной магией стало причиной
Клиент подал иск в суд почти на 4 миллиона на
Xiaomi останавливает продажи и выпуск смартфонов
Ольга Бузова призналась в любви хоккеисту
Минфин планирует в 2019 году значительно
Рядом с “Зоной 51” исследователь заметил три
Backstage c невероятно красивой фотосессии
Волгоградский мальчик-индиго рассказал
Жителей Челябинска развеселил необычный баннер
Ученые: Ошибки мужчин во время секса могут стать
Врезающиеся в невидимое пространство машины могут
Саша Черно избила коллегу из «Дома-2» и вытерла
Ученые: Извержения вулканов в недрах Земли могут
Скрытый облик Статуи Свободы: Американский символ
Неудачи Дмитрия Тарасова Рустам Солнцев объяснил
Алексинский химкомбинат налаживает связи с
Ксения Собчак встала на защиту футболиста Федора
Просмотреть все новости