Алексинский химкомбинат налаживает связи с научными центрами ОПК
Алексинский химкомбинат, еще десять лет назад считавшийся безнадежно устаревшим морально и физически, снова в игре. Здесь не только наладили выпуск профильной продукции, но и лелеют планы по возвращению в ОПК, ведь когда-то предприятие было передовиком производства, работавшего на "оборонку".
Созданный как завод по производству пороха еще в 1933 году, химкомбинат на берегу Оки пережил расцвет уже после Великой Отечественной войны. Помимо четырех линий для производства порохов здесь был и большой "гражданский" компонент: комбинат выпускал пластмассы, промышленный картон, лакокрасочную и резинотехническую продукцию. А еще в Алексине делали резиновые пластины для акустических покрытий атомных подводных лодок и круглотканые рукава для дозаправки кораблей в море и самолетов в воздухе. Все это резко потеряло актуальность после распада Советского Союза, сообщает ФАН. Производственные мощности стали снижаться, и за несколько лет предприятие из процветающего превратилось в убыточное. Местные жители, для которых завод был одним из крупнейших работодателей, уже почти смирились с его "смертью". К 2012 году, когда руководителем был назначен Алексей Рогозин, уже успевший поработать директором по развитию крупного частного производителя высокоточных оружейных систем, на когда-то огромном предприятии в Алексине более-менее функционировал только... цех по разведению осетровых и производству икры, созданный энтузиастом Вячеславом Шебаниным. Остальные почти 800 сотрудников были без пяти минут безработными.
Новое руководство, решив реанимировать завод, начало с, казалось бы, малого - приведению помещений и территории в порядок. Помимо общей разрухи и запустения в цехах скопилось немалого опасных отходов химпроизводства, содержащих взрывоопасную нитроцеллюлозу. Выгребать их приходилось в буквальном смысле руками.
Постепенно предприятие возвращалось к жизни. Рыбный цех здесь по-прежнему процветает, однако главной целью химкомбината остается возвращение к профильному производству. Уже налажен выпуск лакокрасочной продукции, есть амбициозные планы по организации производства целлюлозы из древесного сырья хвойных и лиственных пород. А в прошлом году завод заключил соглашение о сотрудничестве с Авиационным комплексом имени С. В. Ильюшина. Пока сотрудники предприятия будут оказывать партнерам из Москвы организационную и научно-техническую помощь в получении образцов новых материалов, резинотехнических изделий, композитных материалов, опытных образцов деталей, но, памятуя о славных страницах истории предприятия, есть и более далеко идущие планы.