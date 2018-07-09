Ксения Собчак встала на защиту футболиста Федора Смолова

При этом Собчак как всегда пошла вразрез с мнением большинства и вступилась за бомбардира Федора Смолова, чье неудачное пенальти стало решающим в матче Россия-Хорватия.Футболист подвергся жесткой критике со стороны болельщиков, за свой «детский» удар по мячу, который вратарь противника смог с легкостью перехватить.Ксения Собчак не согласилась с высказываниями большинства футбольных фанатов и порекомендовала всем в первую очередь посмотреть на себя., - категорично написала Собчак.Не все подписчики тележурналистки согласились с ней и хейтеры даже предложили отобрать у Смолова зарплату за такую игру.