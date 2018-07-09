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Ксения Собчак встала на защиту футболиста Федора Смолова

Популярная ведущая, журналист и политик Ксения Собчак всегда находится в гуще общественных событий и не смогла не прокомментировать игру российской сборной с Хорватией.

При этом Собчак как всегда пошла вразрез с мнением большинства и вступилась за бомбардира Федора Смолова, чье неудачное пенальти стало решающим в матче Россия-Хорватия.

Ксения Собчак встала на защиту футболиста Федора Смолова

Футболист подвергся жесткой критике со стороны болельщиков, за свой «детский» удар по мячу, который вратарь противника смог с легкостью перехватить.

Ксения Собчак не согласилась с высказываниями большинства футбольных фанатов и порекомендовала всем в первую очередь посмотреть на себя.

Ксения Собчак встала на защиту футболиста Федора Смолова

«Не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе, и в жизни лучше быть ошибившимся игроком, чем удачливым болельщиком», - категорично написала Собчак.

Не все подписчики тележурналистки согласились с ней и хейтеры даже предложили отобрать у Смолова зарплату за такую игру.

Ксения Собчак встала на защиту футболиста Федора Смолова
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:21
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