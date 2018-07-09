Ксения Собчак встала на защиту футболиста Федора Смолова
Популярная ведущая, журналист и политик Ксения Собчак всегда находится в гуще общественных событий и не смогла не прокомментировать игру российской сборной с Хорватией.
При этом Собчак как всегда пошла вразрез с мнением большинства и вступилась за бомбардира Федора Смолова, чье неудачное пенальти стало решающим в матче Россия-Хорватия.
Футболист подвергся жесткой критике со стороны болельщиков, за свой «детский» удар по мячу, который вратарь противника смог с легкостью перехватить.
Ксения Собчак не согласилась с высказываниями большинства футбольных фанатов и порекомендовала всем в первую очередь посмотреть на себя.
«Не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе, и в жизни лучше быть ошибившимся игроком, чем удачливым болельщиком», - категорично написала Собчак.
Не все подписчики тележурналистки согласились с ней и хейтеры даже предложили отобрать у Смолова зарплату за такую игру.
При этом Собчак как всегда пошла вразрез с мнением большинства и вступилась за бомбардира Федора Смолова, чье неудачное пенальти стало решающим в матче Россия-Хорватия.
Футболист подвергся жесткой критике со стороны болельщиков, за свой «детский» удар по мячу, который вратарь противника смог с легкостью перехватить.
Ксения Собчак не согласилась с высказываниями большинства футбольных фанатов и порекомендовала всем в первую очередь посмотреть на себя.
«Не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе, и в жизни лучше быть ошибившимся игроком, чем удачливым болельщиком», - категорично написала Собчак.
Не все подписчики тележурналистки согласились с ней и хейтеры даже предложили отобрать у Смолова зарплату за такую игру.