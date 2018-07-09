Минфин планирует в 2019 году значительно уменьшить расходы на здравоохранение, образование и культуру

В проекте "Основных направлений бюджетной политики" на последующий год правительство Дмитрия Медведева планирует увеличить расходы на полицию, судебные органы и пинициарную систему. Этот рост находится в пределах 5% (свыше 80 млрд рублей). Одновременно, из-за недостатка средств сократятся траты на социальные проекты в области культуры, здравоохранения и образование. Заявлено, что на нацбезопасность (в открытых статьях расходах) - уменьшится бюджетное финансирование.При этом ничего не говорится о положении засекреченных 2 года назад статьях расходов на иные военные нужды наступательного характера. В результате расходы сократятся примерно на 50 млрд рублей на соцсферу. Чиновники считают, что это оздоровит саму процедуру финансирование отдельных отраслей и не вызовет очередного кризиса.