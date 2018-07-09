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Клиент подал иск в суд почти на 4 миллиона на сочинскую стоматологическую клинику

Житель Новосибирской области будет судиться с частной стоматологической клиникой в Сочи за некачественное лечение. Он уже отправил в суд иск на 3,8 миллиона рублей.

Клиент подал иск в суд почти на 4 миллиона на сочинскую стоматологическую клинику


Мужчина обратился в стоматологический центр в надежде получить взамен своих 2,3 миллиона красивую «голливудскую» улыбку. Обе стороны на услуги заключили договор.

Но в итоге после проведенных специалистами работ клиент получил постоянную боль в области нижней челюсти и подбородка. Кроме того, отекли еще язык и щеки, возникли дефекты в речи. А зубы после всех вмешательств врача стали остро реагировать на холодную и горячую еду. Как утверждает сам истец, подобного у него не было до обращения в частную стоматологию.

Мужчина обращался с претензиями в клинику, однако оттуда был отправлен к специалистам в гастроэнтерологии, невропатологии, кардиологии и аллергии. Медики, обследовав пострадавшего, помочь ему не смогли. Тогда мужчина показался специалисту из другого стоматологического центра. Оказалось, ему необходимо дополнительно раскошелиться больше, чем на полмиллиона, чтобы поправить «лечение» в предыдущей клинике.

Сейчас понесенные убытки мужчина пытается вернуть с помощью суда.
 
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:45
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