Клиент подал иск в суд почти на 4 миллиона на сочинскую стоматологическую клинику

Мужчина обратился в стоматологический центр в надежде получить взамен своих 2,3 миллиона красивую «голливудскую» улыбку. Обе стороны на услуги заключили договор.Но в итоге после проведенных специалистами работ клиент получил постоянную боль в области нижней челюсти и подбородка. Кроме того, отекли еще язык и щеки, возникли дефекты в речи. А зубы после всех вмешательств врача стали остро реагировать на холодную и горячую еду. Как утверждает сам истец, подобного у него не было до обращения в частную стоматологию.Мужчина обращался с претензиями в клинику, однако оттуда был отправлен к специалистам в гастроэнтерологии, невропатологии, кардиологии и аллергии. Медики, обследовав пострадавшего, помочь ему не смогли. Тогда мужчина показался специалисту из другого стоматологического центра. Оказалось, ему необходимо дополнительно раскошелиться больше, чем на полмиллиона, чтобы поправить «лечение» в предыдущей клинике.Сейчас понесенные убытки мужчина пытается вернуть с помощью суда.