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Xiaomi останавливает продажи и выпуск смартфонов под своим брендом

Покупатели иногда с недоверием относятся к гаджетам производства китайских корпораций, замечена подобная ситуация и с правительствами некоторых стран. Отсюда и решение компании Xiaomi, связанное с возможным прекращением выпуска своих смартфонов.

Сложное решение принято Китайской корпорацией, окончательный вердикт – полная остановка выпуска устройств под именем своего бренда. Теперь произойдут изменения, продаваться будут смартфоны под именем - POCOPHONE. Сам оригинальный бренд, предположительно исчезнет или будет действовать только на внутреннем рынке.
Xiaomi останавливает продажи и выпуск смартфонов под своим брендом


Название POCOPHONE Xiaomi недавно утверждено FCC в США. Более ранее заявки одобрены в Европе и других странах. Корпорация уже делает все возможное для запуска в продажу фирменных телефонов, под новым торговым знаком. Как предполагается, нововведение ничего общего с Поднебесной может и не связывать, но телефоны с новым именем выпускаться будут в этой стране.

Позитивно отразиться факт разделения Xiaomi и на доверии покупателей. Достаточно упоминания, что бренд POCOPHONE европейский или американский, это привлечет внимание к смартфонам с новым логотипом. Как будет выглядеть логотип новой марки пока не известно, но корпорацией он закреплен за собой во многих странах.
 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:30
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