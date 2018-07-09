Xiaomi останавливает продажи и выпуск смартфонов под своим брендом

Сложное решение принято Китайской корпорацией, окончательный вердикт – полная остановка выпуска устройств под именем своего бренда. Теперь произойдут изменения, продаваться будут смартфоны под именем - POCOPHONE. Сам оригинальный бренд, предположительно исчезнет или будет действовать только на внутреннем рынке.Название POCOPHONE Xiaomi недавно утверждено FCC в США. Более ранее заявки одобрены в Европе и других странах. Корпорация уже делает все возможное для запуска в продажу фирменных телефонов, под новым торговым знаком. Как предполагается, нововведение ничего общего с Поднебесной может и не связывать, но телефоны с новым именем выпускаться будут в этой стране.Позитивно отразиться факт разделения Xiaomi и на доверии покупателей. Достаточно упоминания, что бренд POCOPHONE европейский или американский, это привлечет внимание к смартфонам с новым логотипом. Как будет выглядеть логотип новой марки пока не известно, но корпорацией он закреплен за собой во многих странах.