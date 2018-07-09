Волгоградский мальчик-индиго рассказал журналистам о жизни пришельцев на Марсе

В древности на планете тоже жили люди, но потом ядерная война стала причиной уничтожения внеземной цивилизации. Сейчас катастрофа продолжается, а потому Марс не пригоден для выживания. Существа, находящиеся в этом месте изменили внешний вид из-за углекислого газа, а также имеют новейшие технологии, превосходящие земные аналоги.Они не могут жить на Земле из-за отличий в экологии, но также уничтожают космические корабли людей, не желая, чтобы ученые проводили исследования. Это связано с опасным излучением, имеющимся в транспорте, так что гуманоиды вынуждены негативно реагировать на каждую попытку колонизации их родины.