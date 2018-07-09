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Жителей Челябинска развеселил необычный баннер возле дороги

Жителей Челябинска развеселил необычный баннер возле дороги. Они запечатлели это чудо на камеру и опубликовали фото в сетях.

Местный урбанист Лев Владов решил позировать рядом с объектом, на котором изображен щенок, сидящий на фоне Эйфелевой башни. Он предположил, что власти города просто не имеют средств, чтобы закупить чехлы для таких предметов, не занятых рекламой.

Жителей Челябинска развеселил необычный баннер возле дороги


Накидка баннера сильно истрепалась, но народ не может спокойно пройти мимо шедевра современных художников, чтобы иронически не прокомментировать сюжет. Некоторые лица упоминают о скрытом смысле бытия, а другие прохожие различно трактуют непонятные образы.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:30
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