Ученые: Ошибки мужчин во время секса могут стать причиной разрыва отношений с женщиной

Оральный секс без согласия партнерши становится источником раздражения и агрессии, а также дамы негативно относятся к избранникам, которые не проявляют интереса к моментам, доставляющим им удовольствие. Если вместо экспериментов пара делится своими желаниями и ощущениями, она получит обоюдное удовольствие от контакта.Также мужчинам не стоит после оргазма терять интерес к своей спутнице. Женщины обижаются, если их не обнимают и целуют после полученного удовольствия, считая человека эгоистом.