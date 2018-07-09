Ученые: Ошибки мужчин во время секса могут стать причиной разрыва отношений с женщиной
Сейчас современные пары раскрепощено ведут себя во время интимных утех. Однако ученые выяснили, что ошибки мужчин во время секса могут стать причиной разрыва отношений с женщиной.
Оральный секс без согласия партнерши становится источником раздражения и агрессии, а также дамы негативно относятся к избранникам, которые не проявляют интереса к моментам, доставляющим им удовольствие. Если вместо экспериментов пара делится своими желаниями и ощущениями, она получит обоюдное удовольствие от контакта.
Также мужчинам не стоит после оргазма терять интерес к своей спутнице. Женщины обижаются, если их не обнимают и целуют после полученного удовольствия, считая человека эгоистом.