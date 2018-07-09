Врезающиеся в невидимое пространство машины могут указывать на сбой в цифровой материи планеты

В сюжете видно, как они во время движения натыкаются на незримые преграды, после чего сразу превращаются в груду металла. Кроме того, в нем нет намеков на монтаж, потому что все детали после ударов были четко видны зрителям. Многие юзеры сразу признали его подлинным, но после просмотра стали активно обсуждать информацию.Некоторые лица стали говорить о программировании свыше, сделанном неизвестными силами или пришельцами. В данной ситуации они заметили, что человечество живет в иллюзии, которая после разрушения приводит к непредсказуемым последствиям.