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Ученые: Ночной храп может быть симптомом нарушения памяти или слабоумия

Австралийские ученые выяснили, что ночной храп может быть симптомом нарушения памяти, что также относится к слабоумию. Результаты исследований опубликованы в профильных изданиях.

Организм из-за нехватки кислорода начинает давать сбой в работе. Потому данная категория лиц должна пройти медицинское обследование, чтобы не допустить развития серьезных недугов. Ученые во время наблюдения за 80 добровольцами старше 50 лет отметили, что они имеют низкий объем серого вещества в мозге, что также относится к височным долям.

Ученые: Ночной храп может быть симптомом нарушения памяти или слабоумия


Такие негативные изменения вызывают вышеуказанные проблемы, но также могут навредить легким и сердцу. Даже при слабом храпе стоит начать лечение, чтобы не усугубить ситуацию.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:15
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