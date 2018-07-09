Ученые: Ночной храп может быть симптомом нарушения памяти или слабоумия

Организм из-за нехватки кислорода начинает давать сбой в работе. Потому данная категория лиц должна пройти медицинское обследование, чтобы не допустить развития серьезных недугов. Ученые во время наблюдения за 80 добровольцами старше 50 лет отметили, что они имеют низкий объем серого вещества в мозге, что также относится к височным долям.Такие негативные изменения вызывают вышеуказанные проблемы, но также могут навредить легким и сердцу. Даже при слабом храпе стоит начать лечение, чтобы не усугубить ситуацию.