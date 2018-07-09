Гендиректора ПАО «Ил» могут попросить освободить место

Алексей Рогозин, управленец с большим опытом работы и навыками специалиста по антикризисному планированию, возглавляет ПАО «Ил» чуть больше года. За это время он, по словам экспертов отрасли, может и не успел добиться выдающихся результатов, однако задал компании правильный курс. Во-первых, зарекомендовал себя как человек, принципиальный в отношении коррупции и серых схем. Во-вторых, увидел в «Ильюшине», плотно «сидящем» на госзаказах, потенциал, достаточный для работы и с негосударственными клиентами. Это, по мнению специалистов, в будущем могло бы вывести авиастроительные заводы на прибыль. «Важная черта Алексея Дмитриевича заключается в том, что он, возглавив «Ильюшин», постарался посмотреть за горизонт. До недавнего времени ПАО «Ил» сидело на «игле» гособоронзаказа и на коммерческом рынке совсем не было представлено. А Минобороны и другие госзаказчики не способны полностью загрузить имеющиеся у компании мощности. То есть сам «Ильюшин» еще как-то сможет выживать на проведении научно-исследовательских разработок, но вот заводы будут гарантировано убыточными, если не смотреть шире рамок госзаказов», - считает эксперт в области авиации, главный редактор авиационного портала «Авиапорт» Олег Пантелеев.Однако сейчас ситуация складывается таким образом, что сейчас Объединенная авиастроительная корпорация - отечественный гигант, под эгидой которого собраны все предприятия отрасли, - переходит на дивизионную структуру, образуются четыре крупных сегмента: Дивизион специальной авиации, а также гражданский, военный и транспортный дивизионы. Последний объединяет сразу несколько заводов и научных центров, а головным подразделением дивизиона становится ПАО «Ил», которым руководит Рогозин. И именно в этот момент и появилась информация о смене власти в «Ильюшине» - крайне нелогичном шаге, учитывая, что кресло Рогозина прочат директору Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева Юрию Грудинину. Грудинин в авиации, конечно, не новичок, однако возглавляемый им комплекс не сумел справиться с поставками самолетов-амфибий Бе-200 Минобороны и МЧС. Военные даже расторгли контракт и обратились в суд. Так в чем может быть логика подобного кадрового решения? Недоумевают даже эксперты. По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, новый человек, придя на эту должность, неизбежно потратит много времени на понимание ситуации и специфики, на оценку уже проделанной работы и составление антикризисной программы – то есть фактически на то, чему Алексей Рогозин уже посвятил год работы на посту гендиректора «Ильюшина». А в сегодняшних реалиях ОАК год – огромный отрезок времени.Другой эксперт, Александр Попов, видит в предполагаемом переводе Грудинина в «Ил» интриги чиновников от авиации. «Я понимаю, что это подковерная игра и из ВПК сейчас многих будут вышибать, но есть же здравый смысл. Зачем убирать тех, кто справляется? Команда проработала всего год, заявлены амбициозные цели, пошла реальная работа», - прокомментировал он слухи об увольнении Рогозина.В пресс-службе ОАК от официальных комментариев по поводу кадровых перестановок в ПАО «Ил» отказываются.