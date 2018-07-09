АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Возле побережья США горящий внеземной корабль пришельцев упал в океан

В сетях были опубликованы фото, сделанные спутниками возле побережья США. Горящий внеземной корабль пришельцев упал в океан после случившейся аварии.

Возле побережья США горящий внеземной корабль пришельцев упал в океан


Исследователи сразу заметили, что объект не похож на кусок метеорита или иные небесные тела. В сюжете видно, что он имеет огромную температуру, которая заставила воду кипеть, пока НЛО погружался на дно. Возможно, гуманоиды просто потеряли контроль над своей технологией из-за сбоев в оборудовании, так что были вынуждены приземлиться в этом месте.



Специалисты уже начали поиски рухнувшего объекта, а NASA предпочитает не комментировать события. Пользователи не сомневались, что это были внеземные гости, и с нетерпением ждут результаты расследования.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Извержения вулканов в недрах Земли могут
Скрытый облик Статуи Свободы: Американский символ
Неудачи Дмитрия Тарасова Рустам Солнцев объяснил
Алексинский химкомбинат налаживает связи с
Ксения Собчак встала на защиту футболиста Федора
Ученые: Ночной храп может быть симптомом
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили
Ученые: Ходьба без физических нагрузок не
Возле побережья США горящий внеземной корабль
Эвелина Блёданс дала потрогать мужчине в VR-шлеме
Гендиректора ПАО «Ил» могут попросить освободить
Ученые создали несокрушимого и быстрого робота
Глюк’oZa показала соблазнительный снимок в чёрном
Погибшие экс-участницы «Дома-2», не нашедшие себя
Тоннель для НЛО появился в небе над
Ученые определили в созвездии Кассиопеи планету -
Ученые обучили нейросеть определению и извлечению
Ученые рассказали, какие повседневные дела
Медики рассказали, что из продуктов не нужно есть
Астроном предсказал прорыв в изучении темной
В Грузии обнаружили тела двух пропавших туристов
Жительницы Перми были шокированы появлением
Жители и гости Дальнегорска могут увидеть
В Самаре во время матча Англия – Швеция произошло
«Мегафон» удивит организацией акции невиданной
Призрак вдовы британского графа леди Лукан
Ученые: Нецензурная брань уничтожает здоровье
Диетологи раскрыли главную опасность смузи
Жители британского города Банбери шокированы
Петр I убил царевича Алексея из-за других
Просмотреть все новости