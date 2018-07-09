Возле побережья США горящий внеземной корабль пришельцев упал в океан

Исследователи сразу заметили, что объект не похож на кусок метеорита или иные небесные тела. В сюжете видно, что он имеет огромную температуру, которая заставила воду кипеть, пока НЛО погружался на дно. Возможно, гуманоиды просто потеряли контроль над своей технологией из-за сбоев в оборудовании, так что были вынуждены приземлиться в этом месте.Специалисты уже начали поиски рухнувшего объекта, а NASA предпочитает не комментировать события. Пользователи не сомневались, что это были внеземные гости, и с нетерпением ждут результаты расследования.