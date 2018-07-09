Погибшие экс-участницы «Дома-2», не нашедшие себя на проекте и за его пределами

Многие участницы все же приходят не только ради славы, но и чтобы познакомиться с молодым человеком для создания семьи, правда происходит это под прицелами камер и взглядом миллионов зрителей.Не всем удается реализовать мечты и девушки покидают телестройку, однако и за ее пределами им тяжело найти свое место в жизни, особенно после сытого «хомячьего» существования.Для некоторых экс-участниц жизнь за Периметром закончилась трагически.На минувшей неделе была найдена мертвой Полина Лобанова, которая пришла на проект в октябре 2017 года, но уже в декабре покинула его. Как прозвучало в СМИ, тело девушки нашел ее парень в собственной ванной. По заключению медэкспетов смерть наступила в результате сердечной недостаточности, но чем она была вызвана пока неизвестно.Мария Политова возвращалась на проект несколько раз, но из-за странного поведения красивая девушка была прозвана фриком. В декабре минувшего года Марию нашли мертвой, а в ее организме обнаружена смесь из антидепрессантов и алкоголя.Абсолютно неконфликтная Оксана Аплекаева погибла от рук преступников, которые избили ее, а затем задушили и выбросили тело неподалеку от трассы.В скорбный список бывших участниц «Дома-2» можно внести еще Кристину Калинину, Анастасию Тарасюк, выпавшую из окна 19-этажки и Оксану Корневу, попавшую под колеса маршрутки.