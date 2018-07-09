Эвелина Блёданс дала потрогать мужчине в VR-шлеме свою пятую точку

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 8 Июл 2018 в 1:00 PDT

На своей странице в Instagram Эвелина Блёданс опубликовала пост, посвящённый медицинскому центру, который помогает людям, страдающим различными недугами. Однако для рекламы учреждения звезда избрала весьма необычный и неожиданный способ. Эвелина Блёданс позволила мужчине в инвалидной коляске с VR-шлемом на голове потрогать себя за пятую точку и похлопать по ней ладонью.Всё это было запечатлено на видео, судя по всему, участник хулиганской выходки Эвелины Блёданс остался доволен от возможности прикоснуться к звезде. В комментариях Эвелина Блёданс отметила, что клиника, где произошёл случай из видеоролика, не отказывает пациентам в тактильном контакте.Однако поклонники звезды не оценили её поведение. Большинство подписчиков Эвелины Блёданс высказались против подобных рекламных ходов. Однако, несмотря на критику, видеоролик в короткий срок стал невероятно популярным, получив многочисленные лайки.