Глюк’oZa показала соблазнительный снимок в чёрном платье с разрезом
Певица Глюк’oZa на своей странице в Instagram опубликовала новую соблазнительную фотографию. На этот раз Наталья Ионова позирует перед камерой в чёрном сексуальном платье с разрезом.
Новую фотографию Глюк’oZa прокомментировала так: «Вино из одуванчиков». Смысл этих слов указывают на то, что все люди в настоящем остаются собой, несмотря на все их попытки задержать образ из прошлого. Скорее всего, своим высказыванием Наталья Чистякова-Ионова этими словами хотела рассказать о переменах в своём характере, с которыми она готова смириться.
Подписчики Глюк’oZы особого значения словам певицы не придали и принялись обсуждать её внешность. В комментариях поклонники отметили, что артистка выглядит идеально и волнующе. В основном фанаты выражали свои комплименты и восхищения. Все единогласно подтвердили, что они готовы к переменам мировоззрения звезды, лишь бы она в творческом плане оставалась такой же смелой и оборажительной.