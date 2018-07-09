Глюк’oZa показала соблазнительный снимок в чёрном платье с разрезом

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 8 Июл 2018 в 5:42 PDT

Новую фотографию Глюк’oZa прокомментировала так: «Вино из одуванчиков». Смысл этих слов указывают на то, что все люди в настоящем остаются собой, несмотря на все их попытки задержать образ из прошлого. Скорее всего, своим высказыванием Наталья Чистякова-Ионова этими словами хотела рассказать о переменах в своём характере, с которыми она готова смириться.Подписчики Глюк’oZы особого значения словам певицы не придали и принялись обсуждать её внешность. В комментариях поклонники отметили, что артистка выглядит идеально и волнующе. В основном фанаты выражали свои комплименты и восхищения. Все единогласно подтвердили, что они готовы к переменам мировоззрения звезды, лишь бы она в творческом плане оставалась такой же смелой и оборажительной.