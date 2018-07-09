Ученые определили в созвездии Кассиопеи планету - убийцу звезд

Исследователями космического пространства, при проведении очередного анализа космических объектов, были обнаружены две очень странных звезды в созвездии Кассиопеи. Им дали научное название - HD240429 и HD240430. Удалось определить, что находятся они на относительно близком расстоянии друг от друга, не смотря на это, время их происхождения практически одинаково, а составы их кардинально отличны.Исследователями принято решение обнаружить явные причины подобной аномалии. В результате выяснено, что объектом HD240430 было поглощено примерно 10 планет, сходных по строению с Землей. Так же отмечается, что цифра эта могла быть куда большей, по причине невозможности вообще просчитать точное количество. По предположениям экспертов звездой поглощены не только планеты, в состав жертв вошли и астероиды. Это и послужило постепенному изменению химического состава.В планах исследователей продолжить изучение природы возникновения HD240430, а так же ее эволюции. Работа поможет понять происходящие текущие процессы на Солнце.