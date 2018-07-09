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Ученые определили в созвездии Кассиопеи планету - убийцу звезд

В созвездии Кассиопеи ученые из США обнаружили звезду, которая способна поглощать планеты земного типа. Предварительные оценки указывают на то, что она уже притянула примерно 10 небесных тел, не считая огромное количество астероидов.

Исследователями космического пространства, при проведении очередного анализа космических объектов, были обнаружены две очень странных звезды в созвездии Кассиопеи. Им дали научное название - HD240429 и HD240430. Удалось определить, что находятся они на относительно близком расстоянии друг от друга, не смотря на это, время их происхождения практически одинаково, а составы их кардинально отличны.
Ученые определили в созвездии Кассиопеи планету - убийцу звезд


Исследователями принято решение обнаружить явные причины подобной аномалии. В результате выяснено, что объектом HD240430 было поглощено примерно 10 планет, сходных по строению с Землей. Так же отмечается, что цифра эта могла быть куда большей, по причине невозможности вообще просчитать точное количество. По предположениям экспертов звездой поглощены не только планеты, в состав жертв вошли и астероиды. Это и послужило постепенному изменению химического состава.

В планах исследователей продолжить изучение природы возникновения HD240430, а так же ее эволюции. Работа поможет понять происходящие текущие процессы на Солнце.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:15
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