Тоннель для НЛО появился в небе над Великобританией

Заметили странные следы в небесном пространстве жители из Восточного Сассекса. Как отметили наблюдатели, эффект тоннелей совершенно невидим, и проявляется только в присутствии облаков. Ко всему прочему, объектами меняется направление, зависящее, скорее всего от выбранного курса, проложенного инопланетными кораблями. Подобное явление необъяснимого характера, возникает не впервые в небе над Британией. Есть предположения уфологов, что человечеству удалось наблюдать порталы переходы в пространство других измерений, которые и оставили необычные следы.Официальных комментариев от ученых и сотрудников NASA по ситуации нет. Но это не помешало бурному обсуждению опубликованного видео, которое успели сделать школьники Сассекса, где четко отображены дугообразные туннели из облаков.Отмечается один из комментариев, объясняющий явление тенью, которая отобразилась на перистых облаках, чем образовался сильный контраст. Есть и мнения, что это распыленные в небе химикаты.