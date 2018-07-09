Ученые создали несокрушимого и быстрого робота

Конструкция робота собрана на жестких ребрах, прочно скрепленных пружинами. Шаги роботом совершаются оптимальным образом, который он освоил благодаря прохождению обучения методам у машинного интеллекта. Удачно разработанное строение новинки, позволяет сопротивляться любым ударам, а так же без механических повреждений складываться и совершать эффективное передвижение даже когда произойдут неполадки. Информация из сообщений arXiv.24 пружины скрепляют шесть ребер робота, данная инженерная конструкция соответствует концепции напряженной целостности. В ходе проведения экспериментов учеными сделан вывод, что возможности новинки позволяют ей в передвигаться в два быстрее, чем существующая среднестатистическая робототехника, и это даже если ход будет сопровождаться наличием повреждений.Так же, инженерами создан прототип конструкции нового робота, питающегося не посредством кабеля, а используя энергию аккумуляторов. В скором будущем, разработчики обучат робота нескольким способам передвижения, включая перекатывание по плоскости.