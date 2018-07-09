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Ученые создали несокрушимого и быстрого робота

Два специалиста, инженеры электронщики, успешно разработали и создали модель робота, способности которого поражают своей несокрушимостью и быстротой.

Конструкция робота собрана на жестких ребрах, прочно скрепленных пружинами. Шаги роботом совершаются оптимальным образом, который он освоил благодаря прохождению обучения методам у машинного интеллекта. Удачно разработанное строение новинки, позволяет сопротивляться любым ударам, а так же без механических повреждений складываться и совершать эффективное передвижение даже когда произойдут неполадки. Информация из сообщений arXiv.
Ученые создали несокрушимого и быстрого робота


24 пружины скрепляют шесть ребер робота, данная инженерная конструкция соответствует концепции напряженной целостности. В ходе проведения экспериментов учеными сделан вывод, что возможности новинки позволяют ей в передвигаться в два быстрее, чем существующая среднестатистическая робототехника, и это даже если ход будет сопровождаться наличием повреждений.

Так же, инженерами создан прототип конструкции нового робота, питающегося не посредством кабеля, а используя энергию аккумуляторов. В скором будущем, разработчики обучат робота нескольким способам передвижения, включая перекатывание по плоскости.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:00
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