Ученые рассказали, какие повседневные дела «убивают» спину

По мнению специалистов, привычное мытье посуды несет опасность для позвоночника. Ведь при этом занятии спина полусогнута, а руки напряжены. Из-за этого деформируются диски грудного отдела позвоночника, отсюда и боли между лопатками. Чтобы помочь позвоночнику, медики советуют мыть посуду, поставив одну ногу, согнутую в колене, на стул.Тяжелые сумки в одной руке, как и рюкзаки на одном плече, деформируют позвоночник. Чтобы этого не произошло, нужно рюкзак носить на спине на обоих лямках, а сумки – распределив тяжесть на две руки. Дамские же сумки, которые носятся на плече, нужно носить, чередуя плечи.Поднимать и доставать сверху тяжести нужно правильно. Если груз вверху, чтобы его достать, нужно подставить стул. Груз снизу правильно поднимать, слегка согнув ноги. Иначе наряду с болью в спине можно «заработать» грыжу позвоночника.