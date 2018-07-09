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Ученые рассказали, какие повседневные дела «убивают» спину

Ученые предупредили, что есть обычные повседневные дела, которые способны «убить» спину и позвоночник.

Ученые рассказали, какие повседневные дела «убивают» спину


По мнению специалистов, привычное мытье посуды несет опасность для позвоночника. Ведь при этом занятии спина полусогнута, а руки напряжены. Из-за этого деформируются диски грудного отдела позвоночника, отсюда и боли между лопатками. Чтобы помочь позвоночнику, медики советуют мыть посуду, поставив одну ногу, согнутую в колене, на стул.

Тяжелые сумки в одной руке, как и рюкзаки на одном плече, деформируют позвоночник. Чтобы этого не произошло, нужно рюкзак носить на спине на обоих лямках, а сумки – распределив тяжесть на две руки. Дамские же сумки, которые носятся на плече, нужно носить, чередуя плечи.

Ученые рассказали, какие повседневные дела «убивают» спину


Поднимать и доставать сверху тяжести нужно правильно. Если груз вверху, чтобы его достать, нужно подставить стул. Груз снизу правильно поднимать, слегка согнув ноги. Иначе наряду с болью в спине можно «заработать» грыжу позвоночника.
 
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 06:00
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