Медики рассказали, что из продуктов не нужно есть на зарубежных курортах

Врачи в один голос рекомендуют отечественным туристам быть очень разборчивыми в выборе блюд на зарубежных курортах. Особенно это касается жарких стран. Понятно желание туриста попробовать экзотическую еду. Эксперты из мира медицины дали россиянам несколько актуальных советов.Так, в некоторых странах, особенно в Египте и Индии, необходимо покупать питьевую бутилированную воду, потому что водопроводная вода там для питья не годится.На морских зарубежных курортах экзотических устриц принято есть сырыми, предварительно сбрызнув их соком лимона. Особенно аккуратными надо быть в азиатских странах с морской едой: неизвестно, проверяют ли ее так, как в Европе. Аналогично и с мясом диких животных в Африке. По мнению экспертов, есть большая вероятность того, что оно заражено большим числом паразитов.Овощи и фрукты, купленные на туземных рынках, необходимо не только хорошо мыть под проточной водой, но и срезать с них кожу.По общему мнению медиков, путешественникам, отправляющимся в страны третьего мира, нужно быть настороже: местную молочную продукцию нельзя употреблять сырой из-за содержания в ней бактерий, провоцирующих листериоз.