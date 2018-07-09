Астроном предсказал прорыв в изучении темной материи к 2024 году

До сих пор так и не доказано существование темной материи, которая сопровождается постоянными противоречиями. Как объясняют сторонники этой теории, она представляется составом особых частиц, которые не поглощают и не отдают энергию. Самые скромные подсчеты указывают на то, что она собой занимает 80% неподдающегося измерению пространства Вселенной. Сделать попытку доказать существования этого вещества решился Китай, организовав запуск своего собственного спутника, работа которого направленна исключительно на анализ межзвездного вещества и поиск темной материи.Как объяснил физик-ядерщик Самюэл Тинг, действительный прорыв в изучении темной материи человечество может совершить только к 2024 году. Только произойти это может при соблюдении обязательного условия, необходимо начать уже сейчас поиск всех возможных недостающих данных, а так же все усилия экспертов сосредоточить на исследовании именно этого загадочного вещества в космическом пространстве. Не сделав этого, придется затратить еще не один десяток лет.При определении реального существования материи и последующем ее изучении, учеными пополнятся важные знания о формировании Вселенной. Как вариант, прояснятся процессы, связанные с образованием черных дыр и карликовых звезд.