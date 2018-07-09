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В Грузии обнаружили тела двух пропавших туристов

Тела двух пропавших туристов – мужа и жены – обнаружили в районе водопада Цкере в Грузии.

В Грузии обнаружили тела двух пропавших туристов


В пятницу на телефон 112 поступил звонок с информацией о том, что с молодой парой туристов, имеющих грузинское и американское гражданство, родные не могут связаться. Супруги, взяв с собой 4-летнего ребенка, приехали в Грузию на отдых.

Через время поисковики нашли сначала вещи пропавших, а затем недалеко от водопада - тело одного из супругов. После этого в связи с плохой видимостью и сложным рельефом, поиски отложили до утра. На следующий день нашлось и тело второго родителя. Ребенок до настоящего времени остается не найденным. Его поиски продолжаются – в операции принимают участие 25 спасателей.

По словам правоохранителей, после первичного осмотра тел погибших, ни на одном из них не было найдено следов насильственной смерти. Сотрудниками полиции открыто уголовное производство по факту «причинения смерти по неосторожности».
 
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 03:00
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