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В Москве неизвестный расстрелял людей на набережной

На юге Москвы на набережной неизвестный мужчина расстрелял людей. Сообщается об одном погибшем.

В Москве неизвестный расстрелял людей на набережной


В ночь на субботу неустановленный пока мужчина, появившись из-за кустарников, открыл стрельбу из травматического пистолета. Нападению подверглись двое сидевших на набережной неподалеку от автозаправки мужчин.

Один из пострадавших мужчин скончался от полученных ран еще до приезда бригады Скорой. Второй, раненый в плечо, смог вызвать медиков и полицию.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:24
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