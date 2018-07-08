В Москве неизвестный расстрелял людей на набережной
На юге Москвы на набережной неизвестный мужчина расстрелял людей. Сообщается об одном погибшем.
В ночь на субботу неустановленный пока мужчина, появившись из-за кустарников, открыл стрельбу из травматического пистолета. Нападению подверглись двое сидевших на набережной неподалеку от автозаправки мужчин.
Один из пострадавших мужчин скончался от полученных ран еще до приезда бригады Скорой. Второй, раненый в плечо, смог вызвать медиков и полицию.
В ночь на субботу неустановленный пока мужчина, появившись из-за кустарников, открыл стрельбу из травматического пистолета. Нападению подверглись двое сидевших на набережной неподалеку от автозаправки мужчин.
Один из пострадавших мужчин скончался от полученных ран еще до приезда бригады Скорой. Второй, раненый в плечо, смог вызвать медиков и полицию.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:24