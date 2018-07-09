Жители и гости Дальнегорска могут увидеть летающую тарелку на высоте 611

Местные исследователи три раза замечали НЛО во время полета над скалой, после чего организовали научную экспедицию. Тогда они заметили огромную выжженную территорию на месте падения корабля гуманоидов, после чего нашли часть обшивки, сделанной из молибдена.Этот металл не используется людьми для конструкций из-за негативных свойств. Сам объект был в форме красного шара, а дальше его собратья несколько раз посещали город, чтобы найти внеземных пилотов.