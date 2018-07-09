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Жители и гости Дальнегорска могут увидеть летающую тарелку на высоте 611

Жители и гости Дальнегорска могут увидеть летающую тарелку на высоте 611. Объект сделали арт-мастера, чтобы увековечить события, связанные с аварией внеземного корабля в 80-х годах.

Местные исследователи три раза замечали НЛО во время полета над скалой, после чего организовали научную экспедицию. Тогда они заметили огромную выжженную территорию на месте падения корабля гуманоидов, после чего нашли часть обшивки, сделанной из молибдена.

Жители и гости Дальнегорска могут увидеть летающую тарелку на высоте 611


Этот металл не используется людьми для конструкций из-за негативных свойств. Сам объект был в форме красного шара, а дальше его собратья несколько раз посещали город, чтобы найти внеземных пилотов.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00
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