В Кувейте более 250 человек отравились в ресторане

По словам представителя Минздрава страны, в больницы доставлено с признаками отравления 287 человек. По прошествии некоторого времени большая часть пострадавших – около 80% - уже отпущены домой.Сообщается, что все пострадавшие угощались арабским блюдом фалафель в местном ресторане. Сейчас это общепитовское заведение временно закрыли – пока идет следствие. На его владельцев правоохранители города открыли уголовное дело.