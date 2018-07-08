В Кувейте более 250 человек отравились в ресторане
В Кувейте «жертвами» арабского блюда оказались более 250 человек – все они отравились в местном ресторане фалафелем.
По словам представителя Минздрава страны, в больницы доставлено с признаками отравления 287 человек. По прошествии некоторого времени большая часть пострадавших – около 80% - уже отпущены домой.
Сообщается, что все пострадавшие угощались арабским блюдом фалафель в местном ресторане. Сейчас это общепитовское заведение временно закрыли – пока идет следствие. На его владельцев правоохранители города открыли уголовное дело.
По словам представителя Минздрава страны, в больницы доставлено с признаками отравления 287 человек. По прошествии некоторого времени большая часть пострадавших – около 80% - уже отпущены домой.
Сообщается, что все пострадавшие угощались арабским блюдом фалафель в местном ресторане. Сейчас это общепитовское заведение временно закрыли – пока идет следствие. На его владельцев правоохранители города открыли уголовное дело.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:24