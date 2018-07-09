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Жительницы Перми были шокированы появлением покрытого шерстью монстра с длинной шеей

Жительницы Перми были шокированы появлением покрытого шерстью монстра с длинной шеей. Он залез по стене в форточку и закрыл ее после проникновения в квартиру.

Девушки каждое утро делали пробежку, а также жили по соседству в тихом районе города. Инцидент случился в выходной день, когда свидетельницы события заметили неизвестное существо в кустах, подумав об обычной кошке. Однако потом они заметили, что это чудовище не имеет хвоста, а также имеет длинные конечности.

Жительницы Перми были шокированы появлением покрытого шерстью монстра с длинной шеей


Оно быстро перебежало через дорогу, глядя на испуганных особ черными глазами, после чего расслабилось и направилось к ближайшему дому. Затем монстр втянул шею и быстро скрылся в своем убежище, но не был похож на примата. Сейчас девушки не хотят заниматься спортом, боясь снова увидеть это создание.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00
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