В Самаре во время матча Англия – Швеция произошло крушение НЛО

Свидетели события заметили в небе огромную огненную сферу, которая неслась вниз на большой скорости, не издавая звука. Затем она врезалась в землю, после чего раздался сильный взрыв и начался пожар. Спасатели после прибытия на место быстро потушили пламя, но стены домов рядом с местом события просто тряслись.Они считают, что российские власти предпочитают держать сведения в секрете, чтобы не вызвать панику у людей. Раньше аналогичная катастрофа НЛО произошла в Волгограде, где горожане с удивлением наблюдали за падением оранжевого объекта.