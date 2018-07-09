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В Самаре во время матча Англия – Швеция произошло крушение НЛО

Британские журналисты сообщили о происшествии в Самаре. Во время матча Англия – Швеция произошло крушение НЛО, однако эксперты предпочли утаить информацию от общества.

Свидетели события заметили в небе огромную огненную сферу, которая неслась вниз на большой скорости, не издавая звука. Затем она врезалась в землю, после чего раздался сильный взрыв и начался пожар. Спасатели после прибытия на место быстро потушили пламя, но стены домов рядом с местом события просто тряслись.

В Самаре во время матча Англия – Швеция произошло крушение НЛО


Они считают, что российские власти предпочитают держать сведения в секрете, чтобы не вызвать панику у людей. Раньше аналогичная катастрофа НЛО произошла в Волгограде, где горожане с удивлением наблюдали за падением оранжевого объекта.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00
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