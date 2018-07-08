«Мегафон» удивит организацией акции невиданной щедрости

В данном указанном случае, до конца июля «Мегафон» запускается акция, которую уже назвали жестом неслыханной щедрости. Организаторы запланировали условия, при которых любому клиенту можно будет стать счастливым обладателем браслета Xiaomi Mi Band 3, реализуемого на современном рынке по цене 2,9 тысячи рублей. В условиях новых обстоятельств, завладеть гаджетом можно будет довольно просто. Потребителю потребуется только приобрести модель смартфона Redmi 5/5 Plus, с последующим подключением к предлагаемым тарифным планам на его выбор.При этом покупателю не придется ничего переплачивать, аппарат он покупает по официальной установленной цене и на таких же условиях оплачивает тариф, а браслет он получает абсолютно бесплатно. Территория действия тарифа - вся Россия, официальным партнером представлен филиал российского представительства китайской фирмы Xiaomi. При всем этом, от производителя предоставляется действующая гарантия на все товары.