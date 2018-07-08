Призрак вдовы британского графа леди Лукан “выставил” фамильные ценности на американском аукционе

Жемчужные серьги с бриллиантами будут стоить 3500 фунтов стерлингов, а дальше покупатели могут приобрести потрет супруга и его трофей после игры в нарды. Пока журналисты не знают, что еще захочет предложить фантом, но этот аукцион пользуется популярностью у коллекционеров.Тут продавцами являются проверенные лица, так что, мошенничество исключено. Вырученные средства будут переданы в благотворительные организации, только умершая вдова даже на том свете пытается сохранить свои сокровища, и отличается скупостью во время их оценки.