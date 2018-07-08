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Призрак вдовы британского графа леди Лукан “выставил” фамильные ценности на американском аукционе

Западные СМИ сообщили, что призрак вдовы британского графа леди Лукан “выставил” фамильные ценности на американском аукционе. Лоты с 15 ювелирными украшениями были собственностью супругов, но слуги семьи имели право исполнить волю умершей владелицы.

Жемчужные серьги с бриллиантами будут стоить 3500 фунтов стерлингов, а дальше покупатели могут приобрести потрет супруга и его трофей после игры в нарды. Пока журналисты не знают, что еще захочет предложить фантом, но этот аукцион пользуется популярностью у коллекционеров.

Призрак вдовы британского графа леди Лукан “выставил” фамильные ценности на американском аукционе


Тут продавцами являются проверенные лица, так что, мошенничество исключено. Вырученные средства будут переданы в благотворительные организации, только умершая вдова даже на том свете пытается сохранить свои сокровища, и отличается скупостью во время их оценки.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40
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