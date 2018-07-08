Певица Валерия долго откладывала свадьбу с Иосифом Пригожиным из-за пережитой личной трагедии

Поклонники считают знаменитостей идеальными супругами, но раньше продюсер тоже имел 2 неудачных брака, в которых родились трое наследников. Певица Валерия стала звездой 90-х годов, когда была замужем за Александром Шульгиным, тоже подарив ему трех детей. Однако после скандального развода исполнительница осталась без работы и средств.Иосиф Пригожин давно был влюблен в коллегу, но все попытки ухаживания со стороны знаменитости оставались без ответа. Только рабочие отношения связывали пару друг с другом, пока артистка не оценила заботу и внимание будущего супруга.