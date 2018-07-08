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Певица Валерия долго откладывала свадьбу с Иосифом Пригожиным из-за пережитой личной трагедии

Звездная пара стала гостями “Честного слова” и откровенно ответила на вопросы ведущего Юрия Николаева. Оказалось, что певица Валерия долго откладывала свадьбу с Иосифом Пригожиным из-за пережитой личной трагедии.

Поклонники считают знаменитостей идеальными супругами, но раньше продюсер тоже имел 2 неудачных брака, в которых родились трое наследников. Певица Валерия стала звездой 90-х годов, когда была замужем за Александром Шульгиным, тоже подарив ему трех детей. Однако после скандального развода исполнительница осталась без работы и средств.

Певица Валерия долго откладывала свадьбу с Иосифом Пригожиным из-за пережитой личной трагедии


Иосиф Пригожин давно был влюблен в коллегу, но все попытки ухаживания со стороны знаменитости оставались без ответа. Только рабочие отношения связывали пару друг с другом, пока артистка не оценила заботу и внимание будущего супруга.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:40
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