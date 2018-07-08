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Отец Жанны Фриске считает платье невесты виновником смерти дочери

Отец Жанны Фриске до сих пор не может смириться с ее смертью. Он считает платье невесты виновником трагедии, случившейся с певицей, так как она надевала его во время съемок в клипе.

Тогда 16-летняя исполнительница впервые показала свои способности вместе с подругой Натальей Волоховой. Однако Владимир Фриске верит, что женщина не должна надевать такой наряд до главного события в личной жизни. Она выбирает платье долгое время, а также соблюдает иные приметы, чтобы не навлечь на себя беду.

Отец Жанны Фриске считает платье невесты виновником смерти дочери


Во время примерки стоит надевать это чудо через голову, а также под ним должно быть белое нижнее белье. Нельзя просто носить свадебный наряд, чтобы не отпугнуть будущего избранника. Кроме того, вещи, взятые напрокат, могут передать негативную энергию бывших владельцев, но юная Жанна Фриске не думала о таких нюансах, мечтая о будущей карьере певицы.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:20
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