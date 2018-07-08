СМИ: Магический обряд стал причиной смерти Олега Табакова

В доме у звезды 13 лет висели портреты пары, написанные художником Дмитрием Карпухиным. После рождения наследника Павла Олег Табаков мечтал о появлении на свет девочки, только его избранница после аборта не могла снова стать матерью. Она сделала его, когда была только возлюбленной актера, но потом сильно жалела о таком поступке и решила воспользоваться услугами колдуньи.Эта особа с помощью черной магии сделала заговор на беременность, который был наложен на заказанные портреты. Он помог женщине зачать ребенка, но эксперты считают, что эти события стали большим грехом, навлекшим несчастье на семью. Потому избранник Марины Зудиной умер, не приходя в сознание, из-за магического вмешательства в его жизнь.