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Солнце скоро встретит зеленую комету «Невероятный Халк»

Астроном из Австрии сделал фотографию планеты «Невероятный Халк», это зеленое небесное тело, приближающееся к орбите Солнца. Причем исследователь отметил, что всего за несколько часов объект стал ярче на 1600 процентов.

Как отметил астроном-любитель, показатель газового облака, окружающего ядро кометы равен примерно 4 угловые минуты. Это может означать, что диаметр атмосферы кометы равняется примерно 260000 км, и этот показатель больше Юпитера почти в два раза. Благодаря таким размерам космический объект можно представить в виде довольно легкой мишени для наблюдения телескопами.
Солнце скоро встретит зеленую комету «Невероятный Халк»


Есть сообщения и от специалистов, что наблюдения за кометой «Невероятный Халк» показывает ее активное приближение к солнцу, только какая будет дальнейшая судьба небесного тела неизвестно. При достижении критического расстояния, оно подвергнется воздействию невероятно высочайших температур. Это будет причиной либо разрушения зеленой планеты, либо более сильная гравитация придаст ей импульс ускорения, чтобы получить возможность продолжить полет к границам необъятной Вселенной.

Обнаружена была комета в 2017 году, попав в поле зрения телескопа PanSTARRS. Благодаря собранным информационным данным, стало возможно вычислить параметры ее орбиты, а в последующем визуализировать в 3D формате.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:50
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