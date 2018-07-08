АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
“Дело Фалкон-Лейк”: Следы на теле мужчины после контакта с НЛО доказали реальность существования пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

В Якутске директора аэропорта заподозрили во взятке в 14 миллионов

Директора якутского аэропорта правоохранители подозревают в том, что он взял взятку в размере около 14 миллионов рублей.

В Якутске директора аэропорта заподозрили во взятке в 14 миллионов


Правоохранительные органы Якутска открыли уголовное производство против руководителя аэропорта, подозревая его во взяточничестве в особо крупных размерах.

Как полагает следствие, на протяжении нескольких лет гендиректор с помощью вымогательства у местных бизнесменов обогатился на 14 миллионов рублей. Взамен должностное лицо предоставляло возможность предпринимателям беспрепятственно получать прибыль от коммерции на территории аэропорта.

Пока подозреваемый заключен под стражу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи раскрыли главную опасность смузи
Жители британского города Банбери шокированы
Петр I убил царевича Алексея из-за других
Солнце скоро встретит зеленую комету «Невероятный
Певица Валерия долго откладывала свадьбу с
В Якутске директора аэропорта заподозрили во
Отец Жанны Фриске считает платье невесты
Поклонники были в восторге от великолепной фигуры
Украинские политики обращались за помощью к
В Квебеке медведь после атаки забрался на капот
Ученые: Белые дыры во Вселенной могут перемещать
Наргиз Закирова анонсировала выход своего второго
Певица Алсу полюбила футбол после побед
Корвалол и валокордин возглавили список самых
Яна Рудковская восхищена профессионализмом
Ученые: Планета Нибиру после уничтожения Марса
Исследователи заметили в кратере Луны горящие
Жители Пакистана зафиксировали на камеру летающую
Марс формирует на своей поверхности мощные
Монстры-паразиты из гавани Бристоля оставляют
«Умный» ошейник предупредит хозяина про опасность
Молодая американка смогла забеременеть после двух
Внедорожник Nissan Terra получил трехрядную
Ученые: Астероиды являются частями древних
В Кувейте более 250 человек отравились в ресторане
В Москве неизвестный расстрелял людей на
Ученые: Генетика и окружающая среда могут
Ученые: Умные женщины должны рожать детей от
Скандальная Диана Шурыгина отпраздновала с мужем
СМИ: Магический обряд стал причиной смерти Олега
Просмотреть все новости