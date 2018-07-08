В Якутске директора аэропорта заподозрили во взятке в 14 миллионов

Правоохранительные органы Якутска открыли уголовное производство против руководителя аэропорта, подозревая его во взяточничестве в особо крупных размерах.Как полагает следствие, на протяжении нескольких лет гендиректор с помощью вымогательства у местных бизнесменов обогатился на 14 миллионов рублей. Взамен должностное лицо предоставляло возможность предпринимателям беспрепятственно получать прибыль от коммерции на территории аэропорта.Пока подозреваемый заключен под стражу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.