В Якутске директора аэропорта заподозрили во взятке в 14 миллионов
Директора якутского аэропорта правоохранители подозревают в том, что он взял взятку в размере около 14 миллионов рублей.
Правоохранительные органы Якутска открыли уголовное производство против руководителя аэропорта, подозревая его во взяточничестве в особо крупных размерах.
Как полагает следствие, на протяжении нескольких лет гендиректор с помощью вымогательства у местных бизнесменов обогатился на 14 миллионов рублей. Взамен должностное лицо предоставляло возможность предпринимателям беспрепятственно получать прибыль от коммерции на территории аэропорта.
Пока подозреваемый заключен под стражу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.
Правоохранительные органы Якутска открыли уголовное производство против руководителя аэропорта, подозревая его во взяточничестве в особо крупных размерах.
Как полагает следствие, на протяжении нескольких лет гендиректор с помощью вымогательства у местных бизнесменов обогатился на 14 миллионов рублей. Взамен должностное лицо предоставляло возможность предпринимателям беспрепятственно получать прибыль от коммерции на территории аэропорта.
Пока подозреваемый заключен под стражу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:30