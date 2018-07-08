Поклонники были в восторге от великолепной фигуры Алики Смеховой в купальнике

Звезда решила показать подписчикам удивительные пейзажи страны, позируя на пляже с белым песком, стоя лицом к морю. Перед этим она уже порадовала людей блюдами местной кулинарии и видом горных коз, а сейчас решила просто насладиться загаром. Многие пользователи сетей отметили, что Алика Смехова выглядит моложе своего возраста.Им нравится простота артистки, которая всегда следит за собой и отличается от коллег культурой общения. Фанаты сразу назвали знаменитость стильной и роскошной женщиной, имеющей женственные и подтянутые формы тела.