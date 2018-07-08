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Петр I убил царевича Алексея из-за других взглядов наследника на управление страной

Ученые долгое время пытались раскрыть тайну убийства Петром I царевича Алексея. Сейчас им удалось выяснить, что причиной были другие взгляды наследника на управление страной.

Историк Александр Каменский отметил, что он не любил отца, но также не был сторонником заговора. Тогда многие люди были недовольны жестокостью правителя, который мог поступать со своими подданными несправедливо. Кроме того, царь отличался решительным нравом и любил погулять, а Алексей рос замкнутым меланхоликом, боявшимся собственной тени.

Петр I убил царевича Алексея из-за других взглядов наследника на управление страной


Это сильно раздражало Петра, не занимавшегося воспитанием мальчика до 15 лет. Он заточил в монастыре его мать, после чего избил дубинкой сына за попытку навестить женщину. Молодой человек признавался священнику, что мечтал о смерти родителя, а после многих поступков царя, был вынужден скрываться за границей. Тогда отец преследовал его, желая сделать монахом, а потом уговорил его вернуться домой, выдумав несуществующий бунт. В результате многие невинные люди были казнены, да и сам виновник события умер без суда.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:00
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