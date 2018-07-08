Украинские политики обращались за помощью к экстрасенсам в различных ситуациях

Влиятельные особы имели личный штат предсказателей, а также до сих пор 80% политиков слушают прогнозы гадалок и принимают важные решения во время растущей луны. Кроме таких услуг они совершают паломничество по святым местам и просят высшие силы послать им защиту, используя ритуалы.Политики бояться порчи и сглаза, а также не стесняются говорить о своем исцелении от вредных привычек с помощью колдунов. Многие особы имеют личные талисманы, а также постоянными клиентами предсказателей стали сестры Савченко вместе с Юлией Тимошенко и другими известными лицами.