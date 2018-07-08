АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
“Дело Фалкон-Лейк”: Следы на теле мужчины после контакта с НЛО доказали реальность существования пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Украинские политики обращались за помощью к экстрасенсам в различных ситуациях

Эксперты сообщили журналистам, что украинские политики обращались за помощью к экстрасенсам в различных ситуациях. Они имели проблемы в личной жизни и бизнесе, так что хотели с помощью потусторонних сил решить ситуацию в свою пользу.

Влиятельные особы имели личный штат предсказателей, а также до сих пор 80% политиков слушают прогнозы гадалок и принимают важные решения во время растущей луны. Кроме таких услуг они совершают паломничество по святым местам и просят высшие силы послать им защиту, используя ритуалы.

Украинские политики обращались за помощью к экстрасенсам в различных ситуациях


Политики бояться порчи и сглаза, а также не стесняются говорить о своем исцелении от вредных привычек с помощью колдунов. Многие особы имеют личные талисманы, а также постоянными клиентами предсказателей стали сестры Савченко вместе с Юлией Тимошенко и другими известными лицами.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи раскрыли главную опасность смузи
Жители британского города Банбери шокированы
Петр I убил царевича Алексея из-за других
Солнце скоро встретит зеленую комету «Невероятный
Певица Валерия долго откладывала свадьбу с
В Якутске директора аэропорта заподозрили во
Отец Жанны Фриске считает платье невесты
Поклонники были в восторге от великолепной фигуры
Украинские политики обращались за помощью к
В Квебеке медведь после атаки забрался на капот
Ученые: Белые дыры во Вселенной могут перемещать
Наргиз Закирова анонсировала выход своего второго
Певица Алсу полюбила футбол после побед
Корвалол и валокордин возглавили список самых
Яна Рудковская восхищена профессионализмом
Ученые: Планета Нибиру после уничтожения Марса
Исследователи заметили в кратере Луны горящие
Жители Пакистана зафиксировали на камеру летающую
Марс формирует на своей поверхности мощные
Монстры-паразиты из гавани Бристоля оставляют
«Умный» ошейник предупредит хозяина про опасность
Молодая американка смогла забеременеть после двух
Внедорожник Nissan Terra получил трехрядную
Ученые: Астероиды являются частями древних
В Кувейте более 250 человек отравились в ресторане
В Москве неизвестный расстрелял людей на
Ученые: Генетика и окружающая среда могут
Ученые: Умные женщины должны рожать детей от
Скандальная Диана Шурыгина отпраздновала с мужем
СМИ: Магический обряд стал причиной смерти Олега
Просмотреть все новости