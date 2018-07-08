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В Квебеке медведь после атаки забрался на капот полицейской машины

В Квебеке медведь после атаки забрался на капот полицейской машины. Инцидент произошел на территории национального парка Ашуапмушуань.

Патруль столкнулся с животным во время проверки, но оно не пожелало отойти от транспорта, после чего стало заглядывать в окна. Затем самец решил захватить людей в плен и только после сигналов проезжающего транспорта оставил их в покое.

В Квебеке медведь после атаки забрался на капот полицейской машины


Свидетели события опубликовали снимок в сетях, чтобы напомнить водителям о правилах поведения в условиях дикой природы. Звери могут пересекать трассу в любое время, так что нужно быть бдительными во время путешествий, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:50
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