Ученые: Белые дыры во Вселенной могут перемещать людей в другие миры на миллионы световых лет

Раньше они уже пробовали создавать черный аналог в лаборатории, который возникает после взрыва звезды и имеет большую плотность, не пропускающую свет. Эти объекты пожирают любые небесные тела, оказавшиеся на их пути, но рядом с ними могут быть иные виды.Человек, оказавшись в белой дыре, может попасть в иные места из-за открывшегося портала. Кроме того, черные варианты тоже имеют такие особенности, способные перемещать предметы в другие миры. Потому в НЛО могут находиться будущие жители Земли, наблюдающие за действиями предков. Пришельцы тоже могут использовать возможности созданных пространств, чтобы попасть на планету.