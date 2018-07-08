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Ученые: Белые дыры во Вселенной могут перемещать людей в другие миры на миллионы световых лет

Британские ученые считают, что белые дыры во Вселенной могут перемещать людей в другие миры на миллионы световых лет. Они решили сделать модель такое маленькой точки, чтобы доказать теорию квантовой гравитации.

Раньше они уже пробовали создавать черный аналог в лаборатории, который возникает после взрыва звезды и имеет большую плотность, не пропускающую свет. Эти объекты пожирают любые небесные тела, оказавшиеся на их пути, но рядом с ними могут быть иные виды.

Ученые: Белые дыры во Вселенной могут перемещать людей в другие миры на миллионы световых лет


Человек, оказавшись в белой дыре, может попасть в иные места из-за открывшегося портала. Кроме того, черные варианты тоже имеют такие особенности, способные перемещать предметы в другие миры. Потому в НЛО могут находиться будущие жители Земли, наблюдающие за действиями предков. Пришельцы тоже могут использовать возможности созданных пространств, чтобы попасть на планету.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:40
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