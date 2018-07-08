Анастасия Волочкова разозлила поклонников поздравлением с Днем семьи из-за фото с пуантами
Балерина решила порадовать поклонников поздравлением с Днем Семьи, считая это праздник важным для всех людей. Однако Анастасия Волочкова разозлила их фото с пуантами в Instagram.
Звезда отметила, что желает всем подписчикам любви и верности в человеческом и духовном понимании. Она также упомянула о балете, которому посвятила свою жизнь, вот только сюжет оказался неудачным и спровоцировал волну негодования среди подписчиков.
Они не могли понять, какое отношение к празднику имеют старые пуанты, после чего написали много негативных сообщений в адрес Анастасии Волочковой. Недоброжелатели не забыли упомянуть о личной жизни артистки, после чего назвали такое поздравление странным, учитывая возраст зрелой особы.
Звезда отметила, что желает всем подписчикам любви и верности в человеческом и духовном понимании. Она также упомянула о балете, которому посвятила свою жизнь, вот только сюжет оказался неудачным и спровоцировал волну негодования среди подписчиков.
Они не могли понять, какое отношение к празднику имеют старые пуанты, после чего написали много негативных сообщений в адрес Анастасии Волочковой. Недоброжелатели не забыли упомянуть о личной жизни артистки, после чего назвали такое поздравление странным, учитывая возраст зрелой особы.