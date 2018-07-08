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Анастасия Волочкова разозлила поклонников поздравлением с Днем семьи из-за фото с пуантами

Балерина решила порадовать поклонников поздравлением с Днем Семьи, считая это праздник важным для всех людей. Однако Анастасия Волочкова разозлила их фото с пуантами в Instagram.

Звезда отметила, что желает всем подписчикам любви и верности в человеческом и духовном понимании. Она также упомянула о балете, которому посвятила свою жизнь, вот только сюжет оказался неудачным и спровоцировал волну негодования среди подписчиков.

Анастасия Волочкова разозлила поклонников поздравлением с Днем семьи из-за фото с пуантами


Они не могли понять, какое отношение к празднику имеют старые пуанты, после чего написали много негативных сообщений в адрес Анастасии Волочковой. Недоброжелатели не забыли упомянуть о личной жизни артистки, после чего назвали такое поздравление странным, учитывая возраст зрелой особы.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:52
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