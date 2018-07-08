АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
“Дело Фалкон-Лейк”: Следы на теле мужчины после контакта с НЛО доказали реальность существования пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Яна Рудковская восхищена профессионализмом нападающего петербургского “Зенита” Артема Дзюбы

Поклонники продюсера заметили в Instagram новый пост, посвященный успехам нападающего петербургского “Зенита” Артема Дзюбы. Яна Рудковская восхищена профессионализмом спортсмена на ЧМ.

Звезда считает его лидером команды, которая успешно преодолевает все препятствия на пути к цели. Он верит в успех футболистов и мотивирует их на дальнейшие победы своими невероятными поступками. Яна Рудковская не могла оторваться от экрана, когда 20 раз просматривала ролик с записью матча.

Яна Рудковская восхищена профессионализмом нападающего петербургского “Зенита” Артема Дзюбы


Она жалеет, что Артем Дзюба не смог участвовать в лотерее пенальти, потому что он мог забить его в ворота соперника. Однако все россияне гордятся таким участником и желают спортсменам дальнейших побед.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Квебеке медведь после атаки забрался на капот
Ученые: Белые дыры во Вселенной могут перемещать
Наргиз Закирова анонсировала выход своего второго
Певица Алсу полюбила футбол после побед
Корвалол и валокордин возглавили список самых
Яна Рудковская восхищена профессионализмом
Ученые: Планета Нибиру после уничтожения Марса
Исследователи заметили в кратере Луны горящие
Жители Пакистана зафиксировали на камеру летающую
Марс формирует на своей поверхности мощные
Монстры-паразиты из гавани Бристоля оставляют
«Умный» ошейник предупредит хозяина про опасность
Молодая американка смогла забеременеть после двух
Внедорожник Nissan Terra получил трехрядную
Ученые: Астероиды являются частями древних
В Кувейте более 250 человек отравились в ресторане
В Москве неизвестный расстрелял людей на
Ученые: Генетика и окружающая среда могут
Ученые: Умные женщины должны рожать детей от
Скандальная Диана Шурыгина отпраздновала с мужем
СМИ: Магический обряд стал причиной смерти Олега
Огромный монстр оставил следы вдоль побережья
Ученые: Национальные меньшинства больше страдают
Продавщица из Нижнего Новгорода улучшала генофонд
Кот польского оппозиционера Ежи Таргальского
Российские туристы во время посещения армянского
В РФ продали более 2 000 кроссоверов LADA XRAY в
Браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox внедряют
Игорь Николаев рассказал о путешествии с «шальной
Меняющий свою форму НЛО был зафиксирован
Просмотреть все новости