Яна Рудковская восхищена профессионализмом нападающего петербургского “Зенита” Артема Дзюбы

Звезда считает его лидером команды, которая успешно преодолевает все препятствия на пути к цели. Он верит в успех футболистов и мотивирует их на дальнейшие победы своими невероятными поступками. Яна Рудковская не могла оторваться от экрана, когда 20 раз просматривала ролик с записью матча.Она жалеет, что Артем Дзюба не смог участвовать в лотерее пенальти, потому что он мог забить его в ворота соперника. Однако все россияне гордятся таким участником и желают спортсменам дальнейших побед.