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Наргиз Закирова анонсировала выход своего второго сольного альбома

Певица Наргиз Закирова анонсировала выпуск своего второго сольного альбома. Как сообщила певица, первый релиз альбома может состояться осенью нынешнего года.

Наргиз Закирова анонсировала выход своего второго сольного альбома


Однако о названии нового альбома, а также, какая тематика у сборника Наргиз в своём анонсе не уточнила. Певица даже извинилась перед своими фанатами за свои предрассудки, потому что о деталях она не говорит, боясь сглазить. Наргиз Закирова очень сильно переживает за выход своего второго альбома, поэтому решила ничего не говорить о нём, до его выпуска.

При этом певица отметила, что над своим новым «сольником» она работает практически без перерыва. Однако она нашла время для того, чтобы порадовать фанатов новостью о выходе её второго альбома. После написания поста Наргиз Закирова практически сразу же вернулась в студию и продолжила запись столь важного для неё альбома.

В свою очередь фанаты поблагодарили певице за анонс, отмечая в комментариях, что ей следует быть осторожнее, так как из-за своего трудоголизма Наргиз уже попадала в больницу. Также поклонники отметили, что здоровье гораздо дороже, чем новые песни.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 21:30
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