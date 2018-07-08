Наргиз Закирова анонсировала выход своего второго сольного альбома

Однако о названии нового альбома, а также, какая тематика у сборника Наргиз в своём анонсе не уточнила. Певица даже извинилась перед своими фанатами за свои предрассудки, потому что о деталях она не говорит, боясь сглазить. Наргиз Закирова очень сильно переживает за выход своего второго альбома, поэтому решила ничего не говорить о нём, до его выпуска.При этом певица отметила, что над своим новым «сольником» она работает практически без перерыва. Однако она нашла время для того, чтобы порадовать фанатов новостью о выходе её второго альбома. После написания поста Наргиз Закирова практически сразу же вернулась в студию и продолжила запись столь важного для неё альбома.В свою очередь фанаты поблагодарили певице за анонс, отмечая в комментариях, что ей следует быть осторожнее, так как из-за своего трудоголизма Наргиз уже попадала в больницу. Также поклонники отметили, что здоровье гораздо дороже, чем новые песни.