Певица Алсу полюбила футбол после побед российской сборной на ЧМ
Поклонники певицы Алсу увидели в Instagram новый снимок, вызвавший у них восторг. Звезда полюбила футбол после побед российской сборной на ЧМ, решив поделиться с ними позитивными эмоциями.
Исполнительница надела футболку с эмблемой и поблагодарила отечественных спортсменов за изменение хода мировых соревнований. Они помогли россиянам поверить в свои силы и возможности, а также на лице певицы Алсу была счастливая улыбка, несмотря на результаты матча с Хорватией.
Знаменитость считает, что болельщики испытали невероятные эмоции и впечатления, возродившие дух футбола. Сама она тоже влилась в ряды поклонников этого вида спорта, даже не подозревая, что может активно поддерживать игроков.