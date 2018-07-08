Певица Алсу полюбила футбол после побед российской сборной на ЧМ

Исполнительница надела футболку с эмблемой и поблагодарила отечественных спортсменов за изменение хода мировых соревнований. Они помогли россиянам поверить в свои силы и возможности, а также на лице певицы Алсу была счастливая улыбка, несмотря на результаты матча с Хорватией.Знаменитость считает, что болельщики испытали невероятные эмоции и впечатления, возродившие дух футбола. Сама она тоже влилась в ряды поклонников этого вида спорта, даже не подозревая, что может активно поддерживать игроков.