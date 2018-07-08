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Певица Алсу полюбила футбол после побед российской сборной на ЧМ

Поклонники певицы Алсу увидели в Instagram новый снимок, вызвавший у них восторг. Звезда полюбила футбол после побед российской сборной на ЧМ, решив поделиться с ними позитивными эмоциями.

Исполнительница надела футболку с эмблемой и поблагодарила отечественных спортсменов за изменение хода мировых соревнований. Они помогли россиянам поверить в свои силы и возможности, а также на лице певицы Алсу была счастливая улыбка, несмотря на результаты матча с Хорватией.

Певица Алсу полюбила футбол после побед российской сборной на ЧМ


Знаменитость считает, что болельщики испытали невероятные эмоции и впечатления, возродившие дух футбола. Сама она тоже влилась в ряды поклонников этого вида спорта, даже не подозревая, что может активно поддерживать игроков.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:20
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