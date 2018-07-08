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Анфиса Чехова затмила “королевским” завтраком Яну Рудковскую

Ведущая решила порадовать поклонников новым фото в Instagram, сделанным на греческом курорте. Анфиса Чехова затмила “королевским” завтраком Яну Рудковскую, получив много лестных комплиментов от людей.

Знаменитость сидела с бокалом вина в руке на фоне природы, отметив, что чувствует себя владелицей отдельной виллы, находящейся вдали от цивилизации. Однако в ее отеле все номера обустроены по последнему слову техники, после чего гости радуются комфорту. Подписчики позитивно оценили сообщение Анфисы Чеховой, обратив внимание на изысканные блюда.

Анфиса Чехова затмила “королевским” завтраком Яну Рудковскую


Многие пользователи сетей сразу заметили, что они намного лучше завтраков Яны Рудковской, которая завела отдельную страницу, чтобы показывать фанатам свои кулинарные предпочтения. После этого все пожелали звезде отличного отдыха и позитивного настроения.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30
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