Корвалол и валокордин возглавили список самых бесполезных лекарств – Медики

Эти средства помощи имеют кратковременный эффект воздействия на орган, а также не подходят определенной категории пациентов. Потому опытные врачи не станут лечить ими сердечные недуги. Также в список попали биотики, которые не помогают пациентам убрать симптомы дисбактериоза кишечника.Кацегол вместе с имудоном и арбидолом назначаются во время вирусных инфекций, вот только лекарства мешают иммунитету бороться с такими возбудителями. Кроме того, эксперты сомневаются в лечебных свойствах эссенциале, морской воды и вобэнзиме.