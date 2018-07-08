Корвалол и валокордин возглавили список самых бесполезных лекарств – Медики
Многие люди верят, что разрекламированные препараты действительно могут помочь им избавиться от недугов. Белорусские медики отметили, что корвалол и валокордин возглавили список самых бесполезных лекарств.
Эти средства помощи имеют кратковременный эффект воздействия на орган, а также не подходят определенной категории пациентов. Потому опытные врачи не станут лечить ими сердечные недуги. Также в список попали биотики, которые не помогают пациентам убрать симптомы дисбактериоза кишечника.
Кацегол вместе с имудоном и арбидолом назначаются во время вирусных инфекций, вот только лекарства мешают иммунитету бороться с такими возбудителями. Кроме того, эксперты сомневаются в лечебных свойствах эссенциале, морской воды и вобэнзиме.
Эти средства помощи имеют кратковременный эффект воздействия на орган, а также не подходят определенной категории пациентов. Потому опытные врачи не станут лечить ими сердечные недуги. Также в список попали биотики, которые не помогают пациентам убрать симптомы дисбактериоза кишечника.
Кацегол вместе с имудоном и арбидолом назначаются во время вирусных инфекций, вот только лекарства мешают иммунитету бороться с такими возбудителями. Кроме того, эксперты сомневаются в лечебных свойствах эссенциале, морской воды и вобэнзиме.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:10